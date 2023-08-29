Wall Street Journal: в Белом доме нет четкого понимания по поводу гарантий безопасности для Украины

В администрации президента США Джо Байдена нет единства по поводу того, какие конкретно гарантии безопасности для Украины Вашингтон может предоставить Украине, пишет The Wall Street Journal.

В США международные договоры, носящие обязывающий характер, должны быть одобрены двумя третями Сената. Соответственно, отменены они могут быть таким же количеством голосов законодателей.

Президент США имеет право заключать международные соглашения единолично. Но в этом случае следующий лидер также единолично может отменить. В Вашингтоне предполагают, что если после следующих выборов к власти придет Дональд Трамп, он так и поступит с гарантиями Байдена Украине.

В статье указывается, что меморандум о взаимопонимании, к принятию которого склоняются в Белом доме, будет декларативным и мало к чему обязывающим документом.