Washington Post: Дональд Трамп в случае прихода к власти покарает всех своих врагов

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, он начнет массовую чистку федерального аппарата и будет использовать Министерство юстиции для преследования своих политических противников, уверяет The Washington Post.

На одном из митингов Трамп сказал, что он – возмездие. На другом пообещал «искоренить коммунистов, марксистов, фашистов и леворадикальных головорезов, которые живут как паразиты в пределах нашей страны, которые лгут, воруют и жульничают на выборах». А во время выступления в Айове назвал президента Джо Байдена «разрушителем американской демократии».

Для осуществления «возмездия» у Трампа в случае прихода к власти будет достаточно инструментов, считает издание. После его победы у республиканцев усилится контроль над Конгрессом, а многие суды укомплектованы преданными Трампу людьми.

Сочувствующие Трампу правые интеллектуалы уже выдвинули идею «цезаризма», которая подразумевает автократическое правление сильного лидера для устранения слабостей республики.