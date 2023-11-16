Washington Post: Джонсон попал в тот же законодательный тупик, что и его предшественник

Всего за три недели своей работы спикер Палаты представителей Майк Джонсон попал в тот же законодательный тупик, в котором оказался его предшественник Кевин Маккарти, пишет The Washington Post.

Самые ярые противники Маккарти не доверяют Джонсону, но все же видят в нем более родственную душу. Новому спикеру удалось благодаря компромиссам добиться принятия законопроекта, который позволит продолжить работу правительства.

Однако в дальнейшем консерваторы вряд ли будут голосовать за компромиссные сделки, даже несмотря на большее расположение к Джонсону. Большинство в палате представителей по-прежнему настроено на сокращение расходов.

Это обещает новую волну противостояний в начале следующего года, которые приведут, по крайней мере, к частичному шатдауну в январе.