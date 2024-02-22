Отступление ВСУ из Авдеевки было плохо организовано, что привело к тому, что часть украинских солдат не успели выйти из города до того, как он перешел под контроль российской стороны. Соответствующее заявление сделали журналисты американского издания WP со ссылкой на бойцов ВСУ и чиновников из Соединенных Штатов.

Трое из американских чиновников рассказали журналистам, что украинские коллеги упоминали о десятках солдат, оставшихся в городе после ухода киевских сил. Согласно информации источников, речь может идти о количестве до тысячи солдат, что в руководстве Соединенных Штатов посчитали преувеличением. Один из источников утверждает, что в российском плену могли оказаться от 25 до сотни украинских бойцов.

Военные из 110-й бригады ВСУ заявляли, что действия ВС РФ сделали невозможной эвакуацию тяжелораненых и погибших. Один из источников также заявил об усталости солдат из бригады, потому что у них не было ротации уже почти 2 года. По его словам, они покидали позиции из-за усталости. Он также добавил, что украинским солдатам было приказано занять потерянные и разрешенные позиции.

Другой источник газеты среди украинских войск заявил, что его батальон смог покинуть город, но другие не смогли оттуда выйти после прихода войск РФ. Военный заявил, что отступление было плохо организовано и стало психологическим ударом для солдат.

«Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого», — добавил он.

Командир второго батальона третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук в разговоре с журналистами рассказал, что бои в Авдеевке были одними из тяжелейших за российскую СВО. Он заявил, что его батальон однажды не спал порядка 9 дней. После приказа об отступлении было эвакуировано много раненых из подразделений собеседника издания.