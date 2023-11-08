Washington Post рассказала о напряженных отношениях в высшем руководстве Украины

После нескольких месяцев тяжелых потерь в сорвавшемся контрнаступлении напряженность в отношениях между высшими руководителями Украины в последние дни неловко выплеснулась наружу, пишет The Washington Post.

Владимир Зеленский вступил в публичный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным по поводу перспектив на фронте. Военачальник назвал ситуацию тупиковой, а президент страны требует дальнейшего продолжения боевых действий и выпрашивает у западных союзников все новые виды вооружения.

Издание отмечает, что Залужный пользуется популярностью в стране, и Зеленский может видеть в нем потенциальную угрозу для своей власти, несмотря на то, что генерал ни разу не заявлял о своем желании «пойти в политику».

Вопрос о «тупике» особенно чувствителен для официальных лиц Украины, поскольку они опасаются, что с учетом безрадостной ситуации на фронте на них будет оказываться давление, и западные союзники могут заставить Киев вступить в переговоры с Москвой.

Кроме того, отсутствие хороших военных новостей подрывает моральный дух граждан. В обществе растут опасения, что жизнь в самые холодные месяцы зимы станет невыносимой.