Washington Post: страны НАТО еще не договорились, что предложить Украине на саммите

Высшие украинские чиновники надеются, что саммит лидеров НАТО, который состоится на следующей неделе в Вильнюсе, станет эпическим моментом – Киев наконец-то получит четкий сигнал, когда сможет присоединиться к альянсу. Однако страны блока еще не договорились, что они предложат Владимиру Зеленскому, пишет Washington Post.

Вашингтон, имеющий решающее слово в альянсе, уже несколько недель лавирует, пытаясь перевести разговор на «гарантии безопасности» Украине, а не на ее вступление в НАТО. Многие союзники считают вступление невозможным, пока в стране в горячей фазе продолжается вооруженный конфликт.

Другие все еще сомневаются в соответствии Украины требованиям НАТО. Ей предстоит еще долгий путь реформирования армии и решения хронической проблемы коррупции, что будет беспокоить западных политиков при рассмотрении заявки Киева.

Но и по гарантиям безопасности четко выработанного решения еще нет. Предполагается, что некоторые страны блока могут заключить двусторонние договора с Украиной. Непонятно, как это будет работать прямо сейчас.