Гарвардский профессор Грэм Эллисон заявил, что Украина потеряет свои территории на долгие годы, если не добьется успеха в их возвращении в течение следующих нескольких недель. Слова профессора опубликованы в статье издания Washington Post .

Согласно заявлениям эксперта, если за эти несколько недель украинская армия не вернет территории, она их обратно не получит еще 16 лет.

Почему Эллисон назвал именно этот срок, он не уточнил. Но указал на то, что застой в боевых действиях приведет к переходу конфликта в новую фазу. Профессор заявил, что в упомянутой новой фазе ход событий будет зависеть уже от политического измерения конфликта.

Он предрек, что при подобном развитии событий, сторонники Украины в Европе и Штатах примкнут к глобальному югу, и будут наряду с ним призывать стороны к прекращению конфликта и началу ведения переговоров.

Профессор убежден, что если стороны придут к соглашению, то каждая из них будет считать за победу те достижения, что были достигнуты к моменту соглашения. Тогда, заявил Эллисон, мир отпразднует окончание конфликта и назовет это «миром».

Накануне экс-разведчик ВС США Риттер заявлял, что Западу не победить Россию. По его мнению, успех РФ неизбежен.