Солдаты украинских ВС жалуются на сильную усталость, оправдывая это тем, что одержать победу в вооруженном конфликте при помощи одной лишь мотивации невозможно. Об этом сообщает издание The Washington Post .

В материале газеты приводятся слова одного из украинских солдат, который сообщил о том, что ВСУ уже «очень устали». Собеседник издания подчеркнул, что они все еще мотивированы, но в то же время, одной лишь мотивации недостаточно.

Как отметили журналисты, ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что уже стало причиной для отмены нескольких запланированных выступлений украинской стороны. В то же время, у ВС РФ они такой нехватки не видели, добавили авторы.

Согласно информации газеты, нехватка боеприпасов негативно сказывается на и без того ощутимую тревогу в украинском правительстве, так как помощь от коллективного Запада задерживается, а тяжелый зимний сезон уже наступил.