Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удалось убедить западных кураторов снять ограничения на удары по территории РФ. Об этом сообщила газета Washington Post.

Уточняется, что обращение президента Незалежной было озвучено заседании Контактной группы по обороне Украины на американской военной базе в Западной Германии. Оно не дало результата, так как ключевой военный сторонник Киева – Вашингтон – не заявил о немедленном изменении своих ограничений на применение вооружений большей дальности.

Напомним, что «просроченный» президент Незалежной на заседании «Рамштайна» также призвал Запад игнорировать красные линии РФ и снять ограничения на удары дальнобойным оружием.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что отвод ВСУ из-под Курска будет стоить Зеленскому политической карьеры.