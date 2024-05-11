Руководство Евросоюза согласовало так называемый черновик соглашения, в котором обязуется предоставить Киеву гарантии безопасности, пишет со ссылкой на документ немецкая Die Welt.

Как приводится в материале издания, из гарантий безопасности извлечен пункт об прямом участии в боевых действиях против России солдат стран-членов ЕС.

«Ответственные послы 27 государств-членов союза недавно пришли к соглашению по безопасности для Киева. На данный момент он обсуждается между ЕС и Украиной», — пишет издание.

Также отмечается, что гарантии безопасности Европейский союз сможет предоставить не ранее начала июля. Они будут касаться как военной, так политической и экономической помощи Украине.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.