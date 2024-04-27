Украина на прошедших в апреле 2022 года переговорах в Стамбуле отказалась от заключения мирного соглашения с Россией года из-за выдвинутых Москвой новых требований сделать русский язык вторым официальным языком в стране, пишет немецкая газета Die Welt.

Ссылаясь на украинские источники и документ по итогам переговоров журналисты издания отмечают, Москва обязывала также Киев отказаться от производства и получения ядерного оружия. Кроме того, соседняя страна должна была отказаться от участия в любом военном блоке, включая НАТО, и соблюдать постоянный нейтралитет.

В то же время, как посетовал один из участников стамбульской украинской переговорной делегации, глядя на происходящее сейчас на Украине, сделка 2022 года по-прежнему выглядит выгодной для Киева.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — заявил собеседник издания.

Напомним, в ноябре прошлого года депутат Верховной рады Давид Арахамия признал, что в 2022 году экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил киевские власти подписывать любые мирные соглашения с Россией, призвав воевать с РФ до конца.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.