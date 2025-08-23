С января по июль этого года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиарда евро из замороженных российских активов, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Согласно публикации, Брюссель использует эти средства для поддержания вооруженных сил и гражданских инициатив на территории Украины. В марте, мае, июне и июле Европейский Союз перечислил украинскому правительству по одному миллиарду евро. В январе сумма составила три миллиарда, а в апреле — 3,1 млрд.

Некоторые политики, включая главу комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, выступают за немедленное предоставление Киеву всех необходимых средств.

Западные экономисты предсказывают, что это решение может серьезно навредить финансовой системе ЕС.