WhatsApp* не будет запускать каналы в России

Мессенджер WhatsApp* отказался от идеи запуска в России сервиса WA Channels, сообщило во вторник, 26 сентября, издание The Moscow Times со ссылкой на представителя компании Meta*.

О новой функции разработчики сообщили 12 сентября. После этого в РФ заговорили о возможной блокировке мессенджера из-за большого количества появления недружественных каналов. О том, что работа WhatsApp* в стране может быть пересмотрена, заявлял заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин, а также Роскомнадзор.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», – сообщили в компании.

Отмечалось, что в ближайшее время нововведение начнет работать в других странах. Изначально функция создания каналов была запущена в тестовом режиме в Колумбии и Сингапуре. Сейчас возможность создавать свои каналы есть у пользователей более чем из 150 государств.

Нововведение также включает улучшенный каталог каналов, а также возможность ставить реакции и пересылать обновления в часты или группы.

После того, как компанию Meta* признали в России экстремисткой и ее деятельность на территории страны запретили, WhatsApp* стал единственным доступным приложением в РФ. Власти объяснили решение оставить мессенджер тем, что он является средством коммуникации, а не распространения какой-либо информации.

Ранее в WhatsApp ввел функцию отправки видеосообщений и редактирования уже отправленного сообщения.

*принадлежит экстремисткой и запрещенной в РФ компании Meta

*признана в РФ экстремисткой и запрещенной