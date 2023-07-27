WhatsApp* запустил мгновенные видеосообщения

«С появлением голосовых сообщений в WhatsApp каждый может быстро и безопасно связываться с близкими без необходимости набирать текст. Теперь эту функцию дополнят новые мгновенные видеосообщения. У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке», – говорится в релизе разработчиков.

Кнопка появится в нижней части экрана рядом со значком записи аудиосообщений. Если провести вверх по экрану телефона, можно записать видеообращение, не нажимая на кнопку снизу.

У видеозаписи есть ограничения – 60 секунд. Видео начнет воспроизводиться автоматически, как только собеседник откроет видео. Сначала оно будет без звука, а для того, чтобы он появился, нужно нажать на видео.

Разработчики отмечают, что видеоособщения защищены сквозным шифрованием. Новую функцию уже запустили. В ближайшие недели она станет доступной для всех пользователей мессенджера.

Такая же функция есть в мессенджере Telegram. Недавно подобный способ отправки сообщений ввели в VK-мессенджере.

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