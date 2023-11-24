Wildberries обеспокоен проверкой на складе в Подмосковье

В российской компании Wildberries сообщили, что из-за проверки со стороны силовых структур больше 8 тысяч сотрудников не могут продолжить работу. В сообщении маркетплейса говорится, что под угрозой находятся продавцы, которые могут понести убытки.

Утром, 24 ноября, на сортировочный склад в подмосковной Электростали прибыли сотрудники полиции и ОМОН. СМИ сообщали, что у работников проверяют документы – в первую очередь смотрят на прописку и наличие военного билета. По информации канала «Осторожно, Москва», рейд на складе продлится весь день. Он не работает.

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», – говорится в сообщении Wildberries.

В компании отметили, что руководство остается в контакте с сотрудниками правоохранительных органов, однако наладить работу склада пока не удалось.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке. Таким образом, гражданину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, до 500 тысяч рублей введены штрафы для юридических лиц за отказ помогать военным комиссариатам в период мобилизации.