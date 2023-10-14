Wildberries отменил комиссию за оплату по картам Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries отменил комиссии при оплате товаров на своей площадке при помощи карт Visa и Mastercard. Об этом сообщила сама компания.

Отмечается, что решение об отмене взимания комиссии через такие карты было принято после совещания в Генеральной прокуратуре РФ с представителями Банка России, Роспотребнадзора и Wildberries. Оно прошло 12 октября.

Также маркетплейс будет возвращать денежные средства, которые были удержаны в качестве комиссии из-за введения таких меры для карт Visa и Mastercard.

Несколько дней назад пользователи площадки столкнулись с нововведением. При оплате покупки картами Visa и Mastercard, Wildberries сообщил о взимании комиссии в размере 3%. Клиенты назвали эти действия маркетплейса незаконными.

В марте 2022 года представители платежных систем Visa и Mastercard объявили о прекращении работы с Россией. Несмотря на это, банки страны не перестали обслуживать клиентов с такими картами, поскольку операции, проводимые с их помощью все равно обрабатываются в Национальной системе платежных карт без взимания дополнительной комиссии.

Клиенты Wildberries ни раз жаловались на несправедливые, по их мнению, действия со стороны компании. Так, многие отмечали, что компания нарушает права потребителей, взимая плату за возврат товаров. В Генпрокуратуре накануне сообщили, что проверка по этому вопросу продолжается.