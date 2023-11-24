Wildberries сообщил о прекращении проверки на складе в Электростали

Российская компания Wildberries сообщила, что проверки сотрудников на сортировочном складе в Электростали Московской области со стороны силовых структур завершены.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что для устранения проблем, возникших из-за визита сотрудников правоохранительных органов, для нормализации работы привлекаются дополнительные силы. Ранее Wildberries сообщил, что из-за проверок продавцы рискуют понести многомиллионные убытки.

«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы», – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе отметили, что продавцов дополнительно проинформируют о полном возобновлении работы. Wildberries порекомендовал предпринимателям отгружать товары на другие склады.

Утром, в пятницу, 24 ноября, СМИ сообщили, что на склад Wildberries приехали сотрудники полиции и ОМОН. Отмечалось, что специалисты проверяли документы сотрудников компании, смотрели наличие прописки, а также военного билета. Некоторые источники сообщали, что проверка направлена на поиск нелегальных мигрантов и уклонистов.

Как сообщал канала «Осторожно, Москва», проверка должна была продлиться 8 часов. Для этого склад должен был перестать работать.

Как отмечал Wildberries, из-за проверки работать не могли порядка 8 тысяч сотрудников.

Wildberries – российская компания, крупнейший интернет-магазин, специализирующийся на онлайн-продаже одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома, электроники и других товаров.

Ранее РИА Новости сообщили, что Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней. Как отмечали в компании, такая мера коснется только тех случае, когда клиент сначала забрал и оплатил товар, а только потом сдал его назад по каким-либо причинам.