Wion: премьер Индии Моди посетит Украину в следующем месяце

Индийский премьер-министр Нарендра Моди планирует нанести визит на Украину в конце следующего месяца. Соответствующее заявление сделали журналисты телевизионного канала Wion со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в августе премьер Индии планирует посетить украинскую столицу. Известно, что визит все еще находится в разработке и должен состояться в третью неделю месяца. Подчеркивается, что ожидаемая дата – 23 августа, данную информацию подтвердили сразу несколько источников из дипломатических кругов в индийской столице.

До этого у Моди состоялся телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого тот пригласил премьера на Украину.

Ранее советник Зеленского заявил об угрозе заморозки конфликта из-за переговоров с российской стороной.