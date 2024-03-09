WP: Байден советуется с друзьями перед принятием важных решений

Глава американского государства Джо Байден советуется со своими старыми друзьями в политике перед тем, как принять важное решение. Соответствующее заявление сделали журналисты издания WP со ссылкой на анонимные источники.

Авторы утверждают, что президент Соединенных Штатов больше доверяет друзьям, чем собственной администрации. Таким образом, Байден заключил соглашение с Венесуэлой об освобождении граждан из-за совета сенатора Криса Кунса, заявили в издании.

Более того, согласно информации журналистов, президент США спрашивает у советчиков, как на его решения будут отвечать избиратели. Байден уже «инстинктивно доверяет тем, кому приходилось убеждать избирателей, успокаивать толпу, дебатировать с оппонентами и сталкиваться с последствиями плохих решений», добавили в статье.

Как резюмировало издание, эта стратегия свидетельствует о неуверенности Байдена, мешающей ему и его стране в периоды кризиса.