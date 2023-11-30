Газета The Washington Post выпустила статью, в которой рассказала о схеме отправки помощи правительству Зеленского. Оказалось, что значительная доля из тех средств, которые выделяются для отправки украинцам, не покидают американскую территорию.

«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах», - указано в статье.

Эти деньги дают фирмам, которые занимаются разработкой новых вооружений. Вдобавок, на них же приобретают новое оружие взамен уже отправленного украинской армии. В качестве примера журналисты привели исследование, в котором указывается, что американские производители получают до 90% всей помощи, которая выделяется ВСУ.