WP: ЕС столкнулся с трудностями при перестройке промышленности под военную

ОПК Европы столкнулся с трудностями в попытке обеспечить потребности Киева в вооружении. Об этом сообщило американское издание WP со ссылкой на экспертов.

Исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк заявил изданию, что в данный момент Европа переучивается мобилизации промышленности под военную основу. Тем не менее тут невозможно просто щелкнуть переключателем, подчеркнул он. По его мнению, на такую перестройку уйдут месяцы или даже годы.

Эксперт Камилла Гранд отметила, что европейское военное производство в данный момент далеко от понятия «военной экономики». Она указала на то, что реальное положение дел отличается от того, что говорят с трибун политики.

Анонимный источник газеты в НАТО заявил, что ситуация в Европе в данный момент является «кризисом, назревавшим много лет». Он указал на то, что Европа ранее не хотела инвестировать в резервные линии оборонных предприятий для улучшения производства. Причиной для этого являются редкие для европейского мира конфликты, считает он.

Чиновники на Украине оценивали свои потребности в снарядах в 200 тысяч единиц ежемесячного. Как подсчитали в Минобороны Эстонии, Европа сейчас может производить лишь 50 тысяч, и они далеко не все отправляются Украине.