WP: Киев разрабатывает системы ПВО, аналогичные HIMARS

Киев занимается разработкой систем ПВО и высокоточных снарядов, которые выступили бы украинским аналогом для американской техники HIMARS. Об этом сообщили журналисты издания WP со ссылкой на информацию, полученную от анонимных чиновников.

По словам собеседников издания, Украина разрабатывает ПВО и высокоточные ракеты, которые «аналогичны» американским HIMARS. В то же время, журналисты заявили, что государству еще далеко до самостоятельного отечественного производство высокотехнологичных систем, в которых испытывается дефицит.

В издании также процитировали директора украинской ассоциации оборонной промышленности Максима Поливяного, заявившего ранее, что на создание подобного производства должны уходить десятки лет.

Ранее стало известно, когда Нидерланды отправят на Украину истребители F-16.