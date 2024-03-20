Стало известно, когда Нидерланды поставят Украине истребители F-16

Власти Нидерландов назвали предварительные сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на слова министра обороны страны Кайсы Оллонгрен в среду, 20 марта.

По данным издания, что данные истребители собираются поставить Киеву сразу три страны: это США, Нидерланды и Дания. Первая партия F-16, которая включит в себя десяток истребителей, поступит на Украину сразу после обучения пилотов, запуска программы и предоставления, собственно, и самих самолетов. Сначала Киев получит F-16 от Дании, но уже позднее, также в текущем году, на Украину поступят и голландские самолеты.

Оллонгрен отметила, что поставки начнутся уже текущим летом соответственно графику, и во второй половине года истребители от Нидерландов поступят на Украину.