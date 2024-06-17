Почти 2800 ранее осужденных украинцев были освобождены из тюрем и отправлены на службу ВСУ. Среди них осужденные за торговлю наркотиками, кражи, вооруженные нападения и убийства. Об этом сообщило издание WP .

В издании напомнили, что в прошлом месяце на Украине был принят закон, разрешающий ряду заключенных вступить в армию для службы. Уточняется, что перечень преступлений, совершенных украинцами, поступившими на службу, не ограничивается перечисленными – среди заключенных были осужденные и за более жестокие преступления.

Анонимный собеседник газеты, ответственный за вербовку заключенных, выразил сомнения в данной практике и указал на риск дезертирства со стороны подобных солдат. Он сообщил, что новые военнослужащие будут воевать в подразделениях, полностью собранных из экс-заключенных под командованием военных.

По словам анонимного военнослужащего, на Украине никто не верит в успех данной инициативы. Наоборот, присутствуют опасения переполоха на фронте или даже дезертирства.

Ранее постпред Небензя заявил, что Россия убедилась в неспособности режима Зеленского договариваться.