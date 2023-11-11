WP: спикер конгресса США Джонсон отказался запустить процедуру импичмента Байдена

Избранный недавно спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не видит достаточной доказательной базы для возможности запуска импичмента главы Белого дома Джо Байдена, пишет Washington Post.

Напомним, находящаяся под контролем Республиканской партии США нижняя палата конгресса ранее инициировала расследование, чтобы доказать вовлеченность руководителя страны в бизнес-операции торговавших именем Байдена по всему миру его родственников.

«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», - цитирует издание спикера-республиканца.

В продолжение темы Джонсон добавил, что не считает «политическим императивом» стремление отстранить Байдена от власти посредством импичмента, особенно с учетом низких предвыборных рейтингов действующего главы США.