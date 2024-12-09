WP: США поддерживают связь с оппозиционными силами в Сирии

Белый дом поддерживает связь с оппозиционными группировками в Сирии, в том числе и с «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

Государственный служащий сообщил журналистам, что власти Соединенных Штатов поддерживают контакты со всеми вооруженными группировками из числа тех, что вовлечены в боевые действия на сирийской территории. В их число входит и «Хайят Тахрир аш-Шам», даже несмотря на то, что она признана террористической организацией и ООН, и самой Америкой.

«На вопрос о том, лишит ли правительство США группировку статуса террористической, что позволило бы наладить с ней более тесные контакты и сотрудничество, чиновник не исключил этого», — указали журналистам.

По утверждению источника информации, правительство Байдена хочет быть прагматичным в отношении реалий в зоне боевых действий и по этой причине может исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов.

*признана в России террористической организацией и запрещена на ее территории.