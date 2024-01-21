WP: США развязали конфликт с хуситами по идеологическим причинам

США развязали операцию против движения хуситов, которое поддерживается Ираном и правит на севере и в центральной части Йемена, по идеологическим причинам, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

«Идеология, а не экономика, является главной движущей силой решения (президента США Джо) Байдена начать нынешнюю кампанию», — говорится в материале издания.

Как отмечает источник, президент США Джозеф Байден придерживается мнения, что Вашингтон должен совершать шаги как «незаменимая нация» с мощной армией и возможностями объединить разные страны вокруг одной общей цели. Собеседники агентства сравнили решение американского президента развязать конфликт против хуситов с позицией по поддержке Украины, которой Белый дом выделил миллиарды долларов военной помощи.

Как пишет WP, ссылаясь на источники, операция в Красном море может растянуться на несколько лет. Собеседники отметили, что не могут назвать время, за которое военный потенциал хуситов сократится. Они подчеркнули, что США не пытаются победить хуситов. Цель операции Вашингтона, сказали источники, заключается в ослаблении военного потенциала этой группировки, чтобы в дальнейшем они не смогли осуществлять атаки.

Армии США и Великобритании в середине января начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. Власти стран заявили, что такие меры были приняты из-за угрозы свободе судоходства в Красном мор. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эту атаку террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

Хуситы представляют собой военизированную группировку шиитов-зейдитов (джарудитов), который действуют на территории Йемена. В 2004 году она подняла вооруженное восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны.

Ранее мы сообщали, что на севере сектора Газа в результате атаки со стороны Израиля погибли четыре мирных жителя. Еще 21 человек получили ранения.