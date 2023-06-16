WP: Украина не может отложить наступление, поскольку ей необходимы скорейшие успехи

Тем самым Киев покажет Западу, что он в состоянии противостоять России.

Обозреватели газеты Washington Post рассказали о том, почему ВСУ начали свое контрнаступление, несмотря на нехватку ресурсов. Их точка зрения базируется на мнении украинских чиновников. Украина больше не могла откладывать начало своих активных действий, поскольку уже к зиме правительство Зеленского должно предъявить коллективному Западу зримые успехи. При этом украинские власти отлично понимали, что их действия приведут к большим потерям как в живой силе, так и в технике.

«Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью», - заявили журналисты.

Единственный шанс Украины сохранить помощь со стороны США и Евросоюза – это показать им свою способность успешно противостоять российской армии.