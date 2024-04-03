WP утверждает, что США за две недели предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

Американская администрация со ссылкой на спецслужбы США более чем за две недели до теракта в подмосковном Красногорске информировали российскую сторону, что возможной целью атаки неких террористических групп может стать концертный зал «Крокус Сити Холл», пишет Washington Post.

В своей публикации издание ссылается на некие неназванные американские чиновники, которые подтвердили осведомленность властей США о готовящемся на территории РФ теракте.

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус сити холл" был потенциальной целью», — пишет издание.

Более подробной информации не приводится.

22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Число погибших от теракта в «Крокусе» составляет более 140 человек, и более 600 пострадали.

Посольства Болгарии, США, Швеции, Венгрии, Германии в Москве, и дипмиссии еще ряда европейских государств приспустили флаги в день траура, 24 марта, объявленного накануне президентом России Владимиром Путиным.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.