WSJ: Байден не успеет потратить $20 млрд на поддержку Украины

У Джо Байдена осталось мало времени, скоро пост президента страны займет Дональд Трамп. Действующий американский лидер не успеет потратить выделенные $20 млрд на поддержку Украины, сообщает The Wall Street Journal.

Дефицит времени на поддержку ВСУ связан логистическими проблемами Пентагона, который уже поставил Киеву максимальное количество оружия.

Что делать с оставшимися деньгами, будет решать администрация Трампа.

Ранее сообщалось о том, что политолог Маркелов рассказал, какова вероятность передачи Байденом Киеву ядерного оружия.