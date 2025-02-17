Иностранные наемники, ранее присоединившиеся к ВСУ и участвующие в конфликте на Украине против ВС РФ, намерены продолжить свою боевую деятельность в Израиле, сообщил источник издания The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, колумбийский наемник Джонни Панилья уже подтвердил свои намерения отправиться воевать в Израиль, однако не уточнил, к каким формированиям он хочет присоединиться.

Министерство обороны РФ утверждает, что украинское командование использует иностранных наемников как «пушечное мясо», подчеркивая, что их жизнь подвергается серьезному риску на фронте.

Российские военные продолжают уничтожать наемников на территории Украины, в то время как сами наемники выражают недовольство низкой координацией действий со стороны украинского командования. По их мнению, их собственные шансы на выживание в боях крайне невелики.

Официальный представитель иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Запад в очередной раз подтвердил свой статус стороны конфликта, отправляя наемников на Украину.

Глава МИД Сергей Лавров также выразил мнение, что некоторые страны могут направлять своих действующих военных под видом наемников.

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ в Курской области.