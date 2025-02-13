По словам полковника запаса Геннадия Алехина, командование украинской армией старается заткнуть бреши в обороне в Курской области, перебрасывая туда иностранных наемников. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что тем не менее зарубежных «солдат удачи» в российском приграничье ожидает незавидная судьба. Так, иностранцев не хватает, и их смешивают с мобилизованными полтавчанами и днепропетровцами. В подразделениях украинских войск получается сборная солянка, и бойцы элементарно не могут найти общий язык. Даже грамотные командиры в подобной ситуации маловероятно могут обеспечить хорошую подготовку и правильное слаживание личного состава.

По мнению отставного офицера, имеются все шансы, что курский плацдарм станет могильником для ловцов военной удачи из прочих государств.

Он отметил, что недавние провальные попытки контрнаступления украинской армии под Суджей направлены на расширение плацдарма в Курской области и создать безопасность путей снабжения украинской армии. Тем не менее украинским бойцам все сложнее удерживать занимаемые позиции на фоне непрерывных боев.

Ранее военный эксперт Дандыкин оценил действия украинских войск в Курской области.