Сообщается, что француз настойчиво упрашивал собеседника, чтобы он, имея свое определенное влияние на президента РФ Владимира Путина, добился, в случае переговоров с Москвой по Украине, «реальных уступок» со стороны России.

«…Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля…» — говорится в публикации.

В материале газеты также приводится, что в беседе с Макроном миллиардер вел себя по вопросу Украины уклончиво, предпочитая больше задавать вопросы и слушать. Телефонные переговоры политиков прошли в минувшую среду, 6 ноября, и длились 25 минут. Президент Франции поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победит Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.