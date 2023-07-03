WSJ: Посол США в РФ встретилась с Гершковичем

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и провела встречу с обвиняемым в шпионаже журналистом Эваном Гершковичем. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила газета The Wall Street Journal.

Сам Гершкович работал в этом издании до задержания. По информации источника, встреча Трейси и Гершковича прошла в воскресенье, 2 июля.

«Трейси посетила Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве после того, как суд признал законным решение о продлении ареста до 30 августа», – следует из материала издания.

Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу США. По версии спецслужб, корреспондент WSJ собирал секретную информацию об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, который находится в городе. 30 марта суд в Москве отправил журналиста в СИЗО в «Лефортово».

23 мая московский суд продлил заключение Гершковича в СИЗО до 30 августа 2023 года, а 22 июня – признал законным решение о продлении ареста.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не будет препятствовать послу США в общении с Гершковичем. В Белом доме заявили, что считают действия российской стороны неправомерными.