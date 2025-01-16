WSJ: Байден огорчил Харрис в последние дни срока

Уверенные заявления президента США Джо Байдена о возможности своей победы на выборах вызвали разочарование у вице-президента Камалы Харрис.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), вице-премьер США Камала Харрис охарактеризовала слова Байдена как демонстрацию односторонней лояльности. Сама она была кандидатом на выборах главы государства.

Пока еще действующий президент США заявлял, что уверен в своих шансах на победу в противостоянии с Дональдом Трампом. Позже, когда в голосовании участвовала Харрис, он говорил, что верит в ее возможности.

WSJ напомнило, что во время выборов Харрис не «отворачивалась» об Байдена и не критиковала его. Она поддерживала его даже в сложные моменты, связанные с неуверенными выступлениями на публике, а также с итогами расследования спецпрокурора.

Несмотря на теплые рабочие отношения, признаки отдаления в отношениях Байдена и Харрис стали заметны после выборов. На похоронах 39-го президента США Джимми Картера Харрис и ее супруг проявили минимальное взаимодействие с четой Байденов.

По данным журнала, Харрис не исключает возможность участия в выборах губернатора Калифорнии в 2026 году и рассматривает шансы на президентскую кампанию в 2028 году.

Ранее Джо Байден призвал изменить конституцию США, чтобы лишить президентов иммунитета.