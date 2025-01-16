Байден призвал изменить конституцию США, чтобы лишить президентов иммунитета

В Соединенных Штатах Америки требуется внести поправки в основной закон, чтобы ни один глава государства в дальнейшем не смог избежать наказания за правонарушения, совершённые в период своего правления. Об этом в своем прощальном обращении к гражданам страны сообщил Джо Байден, занимающий пост президента США.

Как заявил уходящий президент США, в стране активно формируется олигархия, которая представляет угрозу для американской демократии.

«Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищен от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту», — сказал Байден.

В своей прощальной речи перед народом президент Байден подчеркнул, что граждане США сталкиваются с огромным потоком ложных сведений, что может привести к злоупотреблению властью.

Ранее сообщалось, что Байден в своем прощальном обращении к нации ни разу не упомянул Россию.