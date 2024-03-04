WSJ: США хотят ввести в строй более тысячи беспилотных истребителей под управлением ИИ

Американские ВВС собираются ввести в строй, по меньшей мере, тысяч беспилотных истребителей под управлением ИИ. Несколько сотен таких самолетов будет введено в работу уже в течение ближайших 5 лет. Об этом сообщило издание WSJ .

По словам журналистов, такая техника уже находится в разработке. Отмечается, что самолеты будут использоваться для сопровождения и защиты тех единиц техники, которые будут пилотироваться людьми, таких как F-35 и B-21. Сообщается, что истребители будут способны к несению своего оружия для того, чтобы нападать на цели. Их также планируется применять в качестве разведчиков и хабов для коммуникации, добавили журналисты.

В издании подчеркнули, что технологию с дистанционным управлением самолетами теперь заменяет ПО, которое делает истребители полностью автономными и адаптивными к условиям боя.

Согласно информации WSJ, бюджет программы на такую разработку составляет $6 миллиардов, а свои прототипы планируют показать Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. Сообщается, что уже в этом году американское МО может выбрать 2 из этих компаний для заключения контрактов.

Журналисты также указали, что на разработку истребителей с ИИ страну подтолкнул резкий рост стоимости самолетов и прогресс в разработке самолетного ПО. В издании напомнили, что парк самолетов ВВС США на данный момент является самым малочисленным и устаревшим.