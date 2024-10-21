WSJ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру «чертовой» Москвы

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с редакционной коллегией американского журнала The Wall Street Journal похвастался, что якобы угрожал своему российскому коллеге Владимиру Путину нанести ракетный удар по Москве, если Россия не отстанет от Украины и «будет ее преследовать».

Как заявил миллиардер, он признался Путину, что не хотел бы доводить до такого, ссылаясь на хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — приводят слова Трампа авторы материала.

В какой временной период, а также какие обстоятельства предшествовали данной «беседе», Трамп уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис — кандидат на пост главы государства в США — раскритиковала своего конкурента Дональда Трампа. При этом представитель демократов опустилась до оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.