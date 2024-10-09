Харрис оскорбила Путина и раскритиковала Трампа

Камала Харрис — кандидат на пост главы государства в США — раскритиковала своего конкурента Дональда Трампа. При этом представитель демократов опустилась до оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. Отмечается, что поводом стали данные, которые приводятся в книге "Война" за авторством журналиста Боба Вудворда.

В сети появились выдержки из новой книги Боба Вудворда. Среди них — личный контакт Дональда Трампа и Владимира Путина. Автор считает, что несколько лет назад американский политик отправил президенту России оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. Эти данные опровергли в штабе республиканца.

Однако Харрис высказалась на эту тему в своей беседе с радиоведущим Говардом Стерном.

Это самый недавний яркий пример того, кто такой Трамп, который тайно отправлял тесты на COVID для личного использования Путиным в Россию, соперника США, когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель Камала Харрис Кандидат в президенты США от демократической партии

Кроме того, во время критика в адрес Трампа за мнимые контакты с Путиным, Харрис опустилась до оскорблений. Она назвала президента России "диктатором-убийцей"