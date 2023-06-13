WSJ: ЦРУ отговаривало Киев от атаки на «Северные потоки»

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) отговаривало руководство Украины от атаки на «Северные потоки». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, ЦРУ получило данные о готовящихся диверсиях прошлым летом и предупредило Киев о последствиях.

Ранее эта же газета опубликовала материал, в котором сообщила о процессе расследования подрывов на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». В публикации говорилось о том, что немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атаки на трубопроводы.

По данным газеты, результаты расследования указывают на то, что Варшава являлась центром логистики и финансирования атак на «Северные потоки».

6 июня WSJ также сообщила, что ЦРУ знало о планах Киева атаковать трубопроводы. Эту информацию ведомство получило от разведывательной службы одной из европейских стран. Сообщалось, что за подрывом могут стоять шесть человек – шесть служащих сил специального назначения Украины.

Ранее немецкая газета Spiegel сообщила, что перед подрывом «Северных потоков» возле места их расположения видели яхту «Андромеда», которую, по данным источников, могли использовать украинские спецслужбы для подрыва трубопроводов.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. В момент подрывов прокачка газа из России в Европу не производилась.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, расследуя диверсии на трубопроводах, пришел к выводу, что за инцидентом стоят спецслужбы США. В Белом доме все обвинения отвергают.