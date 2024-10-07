Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко отметил, что Минск высоко оценивает последовательную позицию российского лидера. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, РФ и Белоруссия совместными усилиями смогут наметить перспективные направления взаимодействия и сотрудничества.

По словам главы Белоруссии, Путин твердо продемонстрировал свою политику в отношении белорусско-российского взаимодействия. Работа российского лидера, отметил Лукашенко, позволила значительно активировать экономическую интеграцию и сотрудничество в этом вопросе между Минском и Москвой.

Глава республики отметил, что Путин проявил глубокое понимание исторической миссии РФ, а также личную ответственность за судьбу народа.

Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. Он родился в 1952 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он является третьим сыном в семье.

Ранее сообщалось, что на мосту в центре Турина повесили баннер ко дню рождения Путина.