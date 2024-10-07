Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент России Путин получил поздравление с днем рождения от Лукашенко
Фото: [unsplash.com]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимир Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что Минск высоко оценивает последовательную позицию российского лидера. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, РФ и Белоруссия совместными усилиями смогут наметить перспективные направления взаимодействия и сотрудничества.
По словам главы Белоруссии, Путин твердо продемонстрировал свою политику в отношении белорусско-российского взаимодействия. Работа российского лидера, отметил Лукашенко, позволила значительно активировать экономическую интеграцию и сотрудничество в этом вопросе между Минском и Москвой.
Глава республики отметил, что Путин проявил глубокое понимание исторической миссии РФ, а также личную ответственность за судьбу народа.
Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. Он родился в 1952 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он является третьим сыном в семье.
Ранее сообщалось, что на мосту в центре Турина повесили баннер ко дню рождения Путина.