Yle Radio Suomi: Финляндия может частично открыть границу с Россией

По словам финского премьер-министра Петтери Орпо, Хельсинки может частично открыть границы с нашей страной после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом сообщает радиостанция Yle Radio Suomi.

Он уточнил, что границу якобы будут открывать осторожно, вначале откроется, скорее всего, только один погранпункт. В случае налаживания сотрудничества по обе стороны границы возможно и открытие прочих пунктов.

По мнению финского политика, хотя с приходом весны на границе и не было зафиксировано увеличения незаконных пересечений, в нашей стране у границ Финляндии якобы тысячи людей ждут возможности пересечь финскую границу.

Он добавил, что указанный законопроект, который предполагает возвращение просителей убежища в нашу страну, представят на рассмотрение парламента на следующей неделе.

Напомним, что российско-финская граница закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.