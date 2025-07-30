YouTube под замком: Австралия ограничит доступ к платформе для детей

Австралия продолжает ужесточать цифровые правила для детей. Так, по информации агентства Reuters, с декабря 2025 года платформа YouTube попадет под ограничения для пользователей младше 16 лет.

Отмечается, что такое решение расширяет действующий запрет на социальные сети, из которого YouTube ранее был исключен.

Согласно новым правилам, дети получат доступ к просмотру видеороликов, но не смогут создавать собственные аккаунты, загружать контент, оставлять комментарии и использовать другие интерактивные функции.

Комиссар по интернет-безопасности Джули Инмен Грант объяснила это решение тем, что YouTube часто становится платформой, где дети 10-15 лет сталкиваются с вредоносным контентом. Она рассказала, что родители регулярно сообщают о тревожных находках их детей на этой платформе.

В Google, которому принадлежит YouTube, не согласны с такой статистикой. Представители компании настаивают на том, что платформа не является социальной сетью и приносит образовательную пользу юным австралийцам.

Ранее сообщалось, что в России заблокировали сервис по измерению скорости интернет-соединения Speedtest.