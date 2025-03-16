За два дня танк и минометы Вооруженных сил Украины уничтожили в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области большую часть домов. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Тарик».

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что украинские боевики расстреливают пытающихся эвакуироваться мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области.

Боец «Ахмата» с позывным «Гостуха» рассказывал в интервью изданию, как украинские солдаты забрасывают кассетными боеприпасами освобожденные Вооруженными силами РФ районы Курской области.

Ранее сообщалось о том, что подразделение ВСУ попало в окружение ВС РФ западнее Суджи.