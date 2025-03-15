Подразделение ВСУ попало в окружение ВС РФ западнее Суджи

Украинское подразделение численностью более 100 человек оказалось в окружении западнее Суджи в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

По его информации, по позициям украинских военных ведется артиллерийский огонь. Он подчеркнул, что эта ситуация не оставляет возможности для ВСУ выйти из окружения.

Масштабного наступления российских войск в Курской области началось в конце прошлой недели. За несколько дней операции по освобождению региона РФ под контроль было взято 1,1 тыс. км территории, ранее оккупированной ВСУ.

В четверг, 13 марта, Министерство обороны России официально объявило о взятии под контроль Суджи. Ранее оборонное ведомство также опубликовало видео из освобожденного российского города.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срок предложения президента РФ Владимира Путина о добровольной сдаче в плен для украинских военных подходит к концу.

О «пощаде» солдат ВСУ Путина ранее попросил президент США Дональд Трамп. Российский лидер прислушался к американскому коллеге и позволил украинским боевикам сложить оружие в Курской области.