В 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в рамках специальной военной операции (СВО) на территории Украины и в Курской области. Информацию об этом предоставило РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства обороны РФ.

Наибольшие достижения были отмечены в Донецкой Народной Республике (ДНР), где российские войска захватили 157 населенных пунктов, включая такие города, как Авдеевка, Угледар и Селидово.

В январе, воспользовавшись накопленным боевым опытом, были освобождены Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевка на Купянском направлении. Февраль стал месяцем, когда под контроль российских войск вернулись важные населенные пункты, среди которых Авдеевка, Северное, Ласточкино, Петровское и Победа.

Март оказался плодотворным для российских сил. Они освободили Невельское, Орловку, Тоненькое и Красное в ДНР, а также населенный пункт Мирный в Запорожской области. Апрель принес еще больше успехов — освободили Водяное, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и Семеновку.

Май явился особенно успешным месяцем. В ДНР российские войска вернули под контроль Клещеевку, Андреевку, Архангельское, Керамик, Нетайлово, Бердычи, Очеретино, Соловьево и Новокалиново.

В Харьковской области с боевыми действиями было освобождено несколько населенных пунктов, включая Котляровку, Кисловку и Борисовку. В Луганской Народной Республике (ЛНР) под контроль Вооруженных сил РФ была взята Белогоровка, а в Запорожской области освобождено Работино.

В июле российские войска освободили такие населенные пункты, как Новопокровское, Сокол, Чигари и Яснобродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Розовку в ЛНР.

Август принес новые военные успехи, в ходе которых были освобождены Новоселовка Первая, Тимофеевка, Веселое и ряд других населенных пунктов в ДНР, а также Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

Сентябрь отметился освобождением множества сел и деревень, включая Новогродовку, Украинск, Желанное Первое и другие в ДНР, а также Макеевку в ЛНР и несколько населенных пунктов в Курской области.

В октябре 2024 года российские военные освободили 21 населенный пункт в ДНР, среди которых Угледар, Селидово и Александрополь. В Луганской области была освобождена Невское, в Запорожской области — Левадное, а в Харьковской области — Вишневое и Кругляковка. В Курской области также произошло освобождение Новой Сорочины и Покровского.

В ноябре российская армия продолжила успешные операции, в ходе которых были освобождены Кураховка, Шахтерское и Ильинка в ДНР, а также Першотравневое и Колесниковка в Харьковской области.

В декабре в рамках спецоперации были освобождены несколько населенных пунктов, включая Ильинку, Петровку, Романовку, Пустынку и Сухие Ялы, а также Берестки и другие.

Среди освобожденных мест также стоит отметить Благодатное, Желтое, Заря, Веселый Гай, Пушкино, Елизаветовку, Анновку, Трудовое, Старые Терны, Зеленовку, Новый Комар, Успеновку, Новопустынку, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант, Ивановку, Новотроицкое, Новооленовку, а также Новодаровку в Запорожье и Лозовую с Загрызово в Харьковской области. Освобождены также Дарьино, Плехово и Новоивановка в Курской области.

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