За Трампа и Байдена готовы голосовать по 46% американских избирателей

Американская газета The Wall Street Journal провела опрос среди граждан Соединенных Штатов и выяснила, что за Джо Байдена и Дональда Трампа проголосовало бы по 46% избирателей. Целью опроса было выявление фаворита среди американских граждан, если бы выборы президента проводились сегодня и ограничились соперничеством двух кандидатов. Об этом сообщило издание РИА Новости , со ссылкой на опрос WSJ.

И действующий, и бывший президенты Соединенных Штатов собрали по 46% голосов. Оставшиеся 8% опрошенных предпочли не делать выбор.

При добавлении в опрос третьего кандидата, экс-президент Штатов обогнал Байдена на 1% – их результаты составили 40% и 39% соответственно. Доля воздержавшихся от ответа в таких условиях возросла до 17%.

Опрос проводился с 24 по 30 августа, в нем приняли участие 1500 американцев.