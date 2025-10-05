Зачем Анкара ведет тайные переговоры с Западом? Стали известны детали турецкой «формулы мира»

Прорыв в разрешении украинского кризиса может стать возможным в течение ближайших месяцев, причем центральной точкой противоречий остается вопрос о статусе территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление в эфире телеканала TRT Haber сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его оценке, «судя по всему, прогресс будет достигнут через некоторое время, через несколько месяцев». Дипломат акцентировал, что дальнейшая динамика событий на украинском направлении напрямую зависит от того, как будет решена проблема контроля над ДНР. Фидан отметил непримиримые позиции сторон: Украина отказывается от вывода своих воинских контингентов с этих земель, в то время как Россия требует от Киева соответствующих уступок.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также поделился, что активно работает над поиском компромиссных путей. «Есть некоторые альтернативные варианты, которые я прокручиваю в голове, общаясь как с европейскими, так и с американскими деятелями, о возможных решениях, которые могли бы объединить обе стороны», — добавил он.

В качестве напоминания, стороны уже имеют опыт прямого диалога: три раунда переговоров прошли в Стамбуле. Их практическим результатом стали взаимные освобождения пленных. Кроме того, российская сторона передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих, а участники конфликта обменялись проектами меморандумов, определив возможные параметры урегулирования.

