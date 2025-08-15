Зачем Путину Магадан перед Аляской? Скрытый смысл маршрута раскрыт

Президент РФ Владимир Путин перед Аляской посетил Магадан, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Там глава РФ осмотрит объекты благоустройства и промышленности.

После этого Путин отправится на Аляску,где приступит к российско-американским переговорам, сказал Песков.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа.

Беседа начнется тет-а-тет с участием переводчиков, затем состоятся переговоры в составах делегаций, и они продолжатся за рабочим завтраком.

