Зачем секретным агентам особняк на шесть спален? Тайная аренда в Анкоридже накануне встречи Путина и Трампа
Секретная служба США арендовала на Аляске роскошную квартиру для встречи Путина
Фото: [официальный сайт президента РФ]
В преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Секретная служба США сняла квартиру на Аляске. Объект расположен в городе Анкоридж. Об этом со ссылкой на риелтора Ларри Дисброу сообщает газета New York Times.
Для проведения встречи арендована недвижимость с шестью спальнями, отмечает издание.
Представители Белого дома не подтвердили газете точное место встречи политиков.
Ранее сообщалось о том, что европейские лидеры намерены провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске.